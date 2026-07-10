Fenerbahçe müjdeyi verdi: Maç şifresiz yayınlanacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogoń Szczecin takımıyla karşı karşıya gelecek.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

11 Temmuz Cumartesi günü Hofmann Personal Stadion’da oynanacak mücadele TSİ 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal da resmi olarak açıklandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Pogoń Szczecin mücadelesi tv100'den şifresiz olarak yayınlanacak.

İLK HAZIRLIK MAÇINDA ADMIRA WRACKER'İ FARKLI GEÇTİLER

Sarı-lacivertliler, Avusturya'daki ilk hazırlık maçında geçtiğimiz günlerde Admira Wracker'le karşılaştı. Fenerbahçe sahadan 5-0'lık farklı bir skorla galip geldi.

SON MAÇ LASK KARŞISINDA

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30’da LASK ile mücadele edecek.