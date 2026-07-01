Fenerbahçe kötü haberi gece yarısı aldı: Apar topar hastaneye götürdüler

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı, 3 grup halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

"AĞRILARIM ARTTI" DEYİNCE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sarı lacivertli takımda Vedat Muriqi'in sakatlığından sonra bir kötü haber daha geldi.

Daha önce sakatlanan, ancak takımın dünkü antrenanına katılan Anderson Talisca, gece yarısı ağrılarının arttığından şikayetci oldu.

Bunun üzerine Brezilyalı futbolcu apar topar Düzce'de hastaneye götürüldü. MR'ı çekilen Talisca'nın durumunun bugün belli olması bekleniyor. Talisca'ya sonuca göre bir antrenman programı uygulanacak.

Fenerbahçe hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.