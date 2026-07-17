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Halk TV Spor Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Ezeli rakibinin golcüsüne sürpriz teklif

Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Ezeli rakibinin golcüsüne sürpriz teklif

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Paul Onuachu için harekete geçti. Bordo-mavililer yüksek bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak bakıyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Ezeli rakibinin golcüsüne sürpriz teklif

Bir yandan Gornik Zabrze maçı için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları devam ediyor. Vedat Muriqi'nin yanı sıra bir golcü transferi daha gerçekleştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler sürpriz bir isme yöneldi.

FENERBAHÇE'DE ONUACHU SÜRPRİZİ

Yönetim ezeli rakiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Paul Onuachu için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor yönetimiyle temasa geçti.

Fenerbahçe fırsatı kaçırmadı: Ezeli rakibinin golcüsüne sürpriz teklif - Resim : 1

"TÜRKİYE'DEN İKİ TEKLİF VAR"

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Paul Onuachu'ya Türkiye'den teklif geldiğini doğrulamıştı. Kafkas, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa izin vereceklerini belirtmişti.

Kafkas konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Paul Onuachu'ya Türkiye'den iki tane, Arabistan'dan bir teklif var. Bozmak istemediğimiz iskelet kadronun içinde Onuachu da var ancak çok çok iyi bir teklif gelirse, oyuncunun bütün parametrelerini ortaya koyduğumuz zaman vermemiz gerektiğine karar verebiliriz

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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