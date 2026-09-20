Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan Asensio kararı

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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

FENERBAHÇE GALİBİYETE HASRET

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2 maçtır galibiyet alamadı.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 7 puan topladı ve maç eksiğiyle 10. sırada yer alıyor.

Eyüpspor ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 3 puanla 17. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi.

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi. Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi.

İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO KARARI

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sakatlığını atlatan ve 1 aydır takımdan ayrı kalan Marco Asensio ile ilgili kararını verdi.

Asensio'nun bugün oynanacak Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı ve İsmail Kartal'ın hazır hale gelen yıldız oyuncuyu kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almayı planladığı ifade edildi.