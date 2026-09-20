Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan Asensio kararı

Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan Asensio kararı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Eyüpspor ile mücadele edecek. İşte maçın muhtemel 11'i...

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: İlk 11'ler! İsmail Kartal'dan Asensio kararı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Kerem İlitangil yapacak.

Beşiktaş liderlik maçında! Amedspor Beşiktaş: İşte ilk 11'lerBeşiktaş liderlik maçında! Amedspor Beşiktaş: İşte ilk 11'ler

FENERBAHÇE GALİBİYETE HASRET

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2 maçtır galibiyet alamadı.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 7 puan topladı ve maç eksiğiyle 10. sırada yer alıyor.

Eyüpspor ise 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi ve 3 puanla 17. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri şu şekilde:

  • Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Guendouzi, Greenwood, Kerem, Muriqi.
  • Eyüpspor: Moldovan, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Boutobba, Costa, Raux Yao, Michalak, Abdullahi.

İSMAİL KARTAL'DAN ASENSIO KARARI

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, sakatlığını atlatan ve 1 aydır takımdan ayrı kalan Marco Asensio ile ilgili kararını verdi.

Asensio'nun bugün oynanacak Eyüpspor maçının kadrosunda yer alacağı ve İsmail Kartal'ın hazır hale gelen yıldız oyuncuyu kulübede başlatıp ikinci yarıda oyuna almayı planladığı ifade edildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Eyüpspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro