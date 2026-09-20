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Beşiktaş liderlik maçında! Amedspor Beşiktaş: İşte ilk 11'ler

Beşiktaş'ta Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesinin ardından liderlik umudu doğdu. Amedspor-Beşiktaş: İşte ilk 11'ler.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş liderlik maçında! Amedspor Beşiktaş: İşte ilk 11'ler

Beşiktaş, liderlik maçına çıkıyor. Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenilmesinin ardından siyah beyazlı takıma liderlik umudu doğdu. Beşiktaş, bu akşam Amedspor'la deplasmanda oynadığı maçta berabere bile kalsa averajla liderlik koltuğuna oturacak. Kazanması halinde Galatasaray'ın 2 puan önüne geçecek.

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Maç, Amedspor için de büyük önem taşıyor. Amedspor kazanması halinde puanını 13 yapacak ve lider Galatasaray'ın averajla önüne geçecek.

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ İŞTE İLK 11'LER

Amedspor-Beşiktaş maçı bu akşam Diyarbakır Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Trossard, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım ligde tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Maça takımların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Ravelosan, Furkan, Saba, Mohamed, Ballet, Orban.
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, İlhan, Vlahovic.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Amedspor
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