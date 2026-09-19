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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano’nun planı ortaya çıktı: Hedef milli ara

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, planını yaptı ve milli arada planı devreye sokacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano’nun planı ortaya çıktı: Hedef milli ara

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 7 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ, henüz siyah-beyazlı formayı sırtına geçiremedi.

1.92 boyundaki savunmacı, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almazken, 3-0 kazanılan Erzurumspor FK maçında kadroda olmasına rağmen şans bulamadı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, 22 yaşındaki genç stoper ile ilgili planını hazırladı.

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MİLLİ ARADA PLANINI UYGULAYACAK

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın deplasmanda Amedspor ile karşılaşacak ve ardından milli araya girecek.

Teknik direktör Italiano'nun bu süreçte Ümit Akdağ ile yakından ilgileneceği ve milli ara sonrası genç oyuncuya süre vermeye başlayacağı ifade edildi.

VLAHOVIC'E DE YAPMIŞTI

Italiano, benzer planı daha önce Dusan Vlahovic için de yapmıştı.

Vlahovic, sahaya çıkmak istese de İtalyan teknik adam doğru zamanı bekleyerek yıldız oyuncuyu daha sonraki süreçte ilk 11'de başlatmıştı.

İtalyan teknik adam, benzer yaklaşımı Ümit Akdağ için de yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vincenzo Italiano
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