Fenerbahçe Dünya Kupası'ndan elenmesini bekliyor

Fenerbahçe gözünü Dünya Kupası'na dikti. Sarı Lacivertli yönetim Bosna Hersek'in yıldızı Muharemovic için beklemeye geçti.

Aziz Yıldırım yönetiminin transfer planlamasında savunma hattı öncelikli gündem maddesi. Şampiyonlar Ligi eleme turlarına hazırlanan Fenerbahçe, sol ayaklı stoper transferi için somut adımlar atmaya başladı.

Calciomercato'nun haberine göre Sarı - Lacivertlilerin radarına Sassuolo'nun genç stoperi Tarik Muharemovic girdi.

DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

23 yaşındaki Muharemovic, Bosna Hersek Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği savunma performansıyla dikkat çekiyor.

Sassuolo'dan bu sezon ayrılması beklenen genç stoper, Inter ile de anılmıştı ancak o kulüple transfer ihtimali önemli ölçüde zayıfladı. Tabloya ilginç bir boyut katan ayrıntı ise Juventus'un oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alma hakkını elinde bulundurması.

ÜÇ ADAY YARIŞIYOR

Fenerbahçe'nin stoper listesi yalnızca Muharemovic'le sınırlı değil. Lens forması giyen Malang Sarr ve Manchester City'den Nathan Ake de takip edilen isimler arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi takviminin baskısıyla birlikte Sarı - Lacivertlilerin bu dosyada hızlı hareket etmesi bekleniyor.