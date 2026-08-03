Fenerbahçe Beşiktaş'ın sponsoruyla anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi bir sponsorluk anlaşması daha geldi. Sarı-lacivertliler, Futbol A Takımı ‘Forma Sağ Kol Sponsorluğu’ için Cabir Holding'le anlaşmaya vardı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada markanın yurt içi maçlarında yer alacağı belirtildi. Açıklamada "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cabir Holding’e "Ailemize hoş geldin" diyor, iş birliğimizin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Taraflar arasında Chobani Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan imza törenine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

BEŞİKTAŞ'A DA SPONSORLAR

Cabir Holding iştiraki Cabir Yapı'yla bir diğer Süper Lig ekibi olan Beşiktaş'la da sponsorluk anlaşması bulunuyor. Marka, formanın kol alt kısmında bulunuyor.