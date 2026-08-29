Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: Sözleşmesi feshedildi

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Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi yaşandı.

Sarı-lacivertliler, Faslı orta saha Sofyan Amrabat'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, ''2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.'' ifadeleri yer aldı.

SOFYAN AMRABAT'IN FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu öncesinde orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Sofyan Amrabat’ı Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Faslı futbolcunun transferini satın alma opsiyonuyla birlikte gerçekleştirdi.

Fenerbahçe formasıyla ilk sezonunda orta sahanın savunma yönünde önemli sorumluluk üstlenen Amrabat, özellikle fizik gücü, ikili mücadeleleri ve top kazanma becerisiyle takımın merkezindeki isimlerden biri oldu. Tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertli formayla 2024-25 sezonunda toplam 39 karşılaşmada görev alırken 2 gol kaydetti.

Sezonun ardından Fenerbahçe, Amrabat’ın bonservisini alarak oyuncuyla devam etme kararı verdi. Faslı orta saha, 2025-26 sezonunun başında yeniden sarı-lacivertli kadroda yer alsa da sezon içerisinde Real Betis’e kiralandı.