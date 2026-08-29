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Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

VAR'da Pawel Malec, AVAR'da Özer Özden olacak.

GÖZTEPE GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, İzmir ekibi oynadığı iki maçtan 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkardı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu:

İşte ilk 11'ler:

  • Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.
  • Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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