Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.
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Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
VAR'da Pawel Malec, AVAR'da Özer Özden olacak.
GÖZTEPE GALİBİYET ALAMADI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, İzmir ekibi oynadığı iki maçtan 1 beraberlik ve 1 yenilgi çıkardı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu:
İşte ilk 11'ler:
- Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper, Osimhen.
- Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi