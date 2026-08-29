Halk TV Spor Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i belli oldu Süper Lig'de sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.