Fenerbahçe açıkladı maç iptal edildi

Basketbolda yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Tarfin'de Esenler Erokspor ile oynanacak olan hazırlık maçı iptal edildi.

İPTAL KARARINI ESENLER EROKSPOR İSTEDİ

Fenerbahçe'den konuya dair yapılan açıklamada iptal kararının Esenler Erokspor'un talebi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

SIRADAKİ RAKİP BALKAN BOTEVGRAD

Yeni sezon hazırlıklarını Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sürdüren Fenerbahçe, 13 Eylül Pazar günü Bulgaristan temsilcisi Balkan Botevgrad ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

9 Eylül Çarşamba günü (bugün) Esenler Erokspor ile oynanması planlanan hazırlık müsabakası, rakibimizin talebiyle iptal edilmiştir. Takımımız, yeni sezon hazırlıklarını evimiz Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapacağı antrenmanlarla sürdürecek, bu kapsamda 13 Eylül Pazar günü Bulgaristan temsilcisi Balkan Botevgrad ile karşılaşacaktır