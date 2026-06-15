Fatih Terim milli takımın neden kaybettiğini açıkladı

2026 Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımımız ile Avustralya karşılaştı. Millilerimiz gruptaki ilk maçında rakibine 2-0 mağlup oldu.

FATİH TERİM’DEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Ay-yıldızlıların mağlubiyeti büyük bir hayal kırıklığı yaratırken teknik direktör Fatih Terim de topa girdi.

Kendi adına kurduğu Youtube kanalı üzerinden mücadeleyi değerlendiren Fatih Terim mağlubiyetin sebeplerini açıkladı.

“KAZANCINI ÇABUK OYUNA VE BİZİM HATALARIMIZA BORÇLU”

Fatih Terim maça dair konuşmasında “Açıkçası benim de keyfim kaçtı ama inanıyorum ki bizim çocuklar gereğini yapacaktır. Biraz zorlanacağız ama ben onlara güveniyorum. Beklediğimiz bir Avustralya seyrettik. Bize sürpriz gelecek bir oyun oynamadı Avustralya. Herhangi bir değişiklik yapmadılar oyunda. Kazancını da buna borçlu, çabuk oyuna ve bizim hatalarımıza” sözlerini sarf etti.