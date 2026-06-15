Son Dakika | Ergin Ataman'ın görevine son verildi

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ERGİN"

Yeşil-beyazlılardan ayrılığa dair yapılan sosyal medya paylaşımında "Teşekkürler Ergin" ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLUĞU EZELİ RAKİBİNE KAPTIRDI

Panathinaikos geçtiğimiz günlerde oynanan Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında Olympiakos'a mağlup olarak şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı.

Ergin Ataman daha önce yaptığı açıklamada "Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım" sözlerini sarf etmişti.

YILLAR SONRA EUROLEAGUE ŞAMPİYONU YAPTI

Ergin Ataman, Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.