Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Son Dakika | Ergin Ataman'ın görevine son verildi

Son Dakika | Ergin Ataman'ın görevine son verildi

Panathinaikos, baştrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Son Dakika | Ergin Ataman'ın görevine son verildi
Son Güncelleme:

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos başantrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER ERGİN"

Yeşil-beyazlılardan ayrılığa dair yapılan sosyal medya paylaşımında "Teşekkürler Ergin" ifadelerine yer verildi.

ŞAMPİYONLUĞU EZELİ RAKİBİNE KAPTIRDI

Panathinaikos geçtiğimiz günlerde oynanan Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi son maçında Olympiakos'a mağlup olarak şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırmıştı.

Ergin Ataman daha önce yaptığı açıklamada "Bu sezon EuroLeague veya ligi kazanamazsak Atina'dan ayrılacağım" sözlerini sarf etmişti.

YILLAR SONRA EUROLEAGUE ŞAMPİYONU YAPTI

Ergin Ataman, Panathinaikos, 1 kez EuroLeague şampiyonluğu ve 1 kez Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ergin Ataman Panathinaikos
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro