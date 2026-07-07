Fatih Tekke Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'da kadro netleşirken gidecek oyuncular da bir bir belirleniyor. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ise Galatasaray'dan gelecek habere kilitlendi.

Dici Futbol YouTube kanalında Galatasaray gündemini değerlendiren Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılılarda iç ve dış transfer hareketliliğine ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı Trabzonspor'un Galatasaray'dan istediği oyuncuyu açıkladı.

BARDAKCI'YI BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Suudi Arabistan kulüplerinin Abdülkerim Bardakcı için teklif ilettiği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Küçük, Galatasaray yönetiminin Bardakcı'yı kesinlikle bırakmak istemediğini belirtti.

TRABZONSPOR NHAGA'NIN PEŞİNDE

Küçük'ün en dikkat çekici açıklamalarından biri Renato Nhaga üzerine geldi. Trabzonspor ve Süper Lig'den bazı kulüplerin Gine-Bissau asıllı genç kanadı kiralamak istediğini aktaran Küçük, bordo-mavililerin Fatih Tekke'nin isteği doğrultusunda Galatasaray'ın kapısını çaldığını ima etti.

LEAO KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMİNE

Galatasaray'ın dış transfer cephesinde ise Rafael Leao'nun adı öne çıktı. Küçük'e göre sarı-kırmızılılar, Lang, Osimhen ve Icardi'de uyguladığı kiralık modelini bu kez AC Milan'ın Portekizli yıldızı için de devreye sokmak istiyor.

SANCHEZ'E TALİP ÇOK

Küçük, Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimler arasında şu an en somut teklif alanın Davinson Sanchez olduğunu belirtti. "Gitmesini beklediğim isimlerden sadece şu an Davinson Sanchez çok iyi teklifler alıyor" diyen Küçük, Kolombiyalı stoperin transferinin yaklaştığına işaret etti.

OSİMHEN VE SANE KALMAK İSTİYOR

Ayrılık söylentilerine rağmen Victor Osimhen'in Galatasaray'dan gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını aktaran Küçük, Nijeryalı golcünün teknik direktör ve yöneticilerle görüşerek transferler hakkında bilgi aldığını söyledi.

"Osimhen'in Galatasaray'a aidiyeti parayla pulla ölçülecek düzeyde değil" diyen Küçük, Leroy Sane için de benzer bir tablo çizdi. Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisine rağmen Sane'nin ayrılık planlamadığını, her iki oyuncunun da yeni sezon için son derece motive olduğunu vurguladı.