Eskişehirspor maçı bitti ortalık karıştı: Uşakspor'dan açıklama geldi

Süper Lig'den düştükten sonra bir türlü toparlanamayan Eskişehirspor sahasında Uşakspor'la 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'taki gergin geçen maç sonunda ise ortalık karıştı. Hakem hatalarına itiraz eden ev sahibi ekip uzun süre tepkisini gösterdi.

Eskişehirspor karşısında alınan beraberliğin ardından Uşakspor cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Teknik Direktör Necip Emre Yılmaz ve takım kaptanı Yasin Öztekin, mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

YILMAZ: “ÜST SEVİYE OYUN ORTAYA KOYDUK”

Uşakspor Teknik Direktörü Necip Emre Yılmaz, sahada sergilenen futboldan memnun olduğunu dile getirdi. “Oynadığımız oyun ve sahaya koyduğumuz mücadeleden dolayı memnunum. Üst seviyede bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne geçtikten sonra penaltı golüyle birlikte demoralize olduk” ifadelerini kullandı.

“ESKİŞEHİRSPOR ÇOK KALİTELİ BİR TAKIM”

Rakibin gücüne dikkat çeken Yılmaz, “Eskişehirspor çok kaliteli bir takım. İyi oyunculardan kurulu. Böylesine güçlü bir rakip karşısında 2-0 öne geçtik ama üstünlüğümüzü koruyamadık. Karşılaşma beraberlikle sona erdi” dedi.

“FUTBOLDA DRAMATİK ANLAR VAR”

Sonucun futbolun doğasında olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Futbolda böyle dramatik durumlar var. Yapacak bir şey yok, önümüze bakmak lazım. Oyuncularımı büyük maçta ortaya koydukları mücadeleden dolayı tekrar kutluyorum” sözleriyle takımına destek verdi.

ÖZTEKİN: “GENÇLERİMİZ TECRÜBE KAZANACAK”

Takım kaptanı Yasin Öztekin ise genç oyuncuların bu maçlarla gelişeceğini belirtti: “Eskişehir gibi bir takıma karşı 2-0 öne geçiyorsan bunu koruman lazım. Biz genç bir takımız. Her ne kadar birkaç tecrübeli oyuncumuz bulunsa da gençlerimiz bu maçlarla tecrübe kazanacak.”

“DAHA DİSİPLİNLİ OLMALIYIZ”

Beraberlikten ders çıkaracaklarını söyleyen Öztekin, “Bundan sonra daha iyi çalışıp daha disiplinli olmalıyız. Lig uzun bir maraton. Ne kazandığımıza çok sevinmek ne de kaybettiğimize çok üzülmek var. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.

İKİ TAKIMA DA TEBRİK

Deneyimli futbolcu, sözlerini iki takımı da kutlayarak noktaladı: Hem Eskişehir’i hem Uşak’ı tebrik ediyorum.





