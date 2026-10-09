Eski hakemden TFF yönetimine olay çağrı! “Boyun eğmeyin”

TFF’deki seçim tartışmasına eski hakem de katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu’nda yaşanan gelişmeler ve olağanüstü seçim ihtimali futbol kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Eski hakem Ali Tuna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TFF Yönetim Kurulu üyelerine çağrıda bulundu.

Tuna, paylaşımında federasyon yönetiminde görev alan isimlerin sorumluluk alması gerektiğini savunarak mevcut yönetim tablosunun devam edip etmemesi konusunda yöneticilere seslendi.

“BUGÜN BİR TERCİH YAPMA GÜNÜ”

Ali Tuna, açıklamasında geçmişte hakemlere yönelik yaşandığını belirttiği olaylara ve Merkez Hakem Kurulu’yla ilgili basına yansıyan iddialara değindi.

TFF Yönetim Kurulu üyelerine seçim kararının önünü açma çağrısı yapan Tuna, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bir tercih yapma günüdür: Ya mevcut tabloyu sürdürüp tarihe bu şekilde geçeceksiniz ya da sorumluluk alıp seçim kararının önünü açarak Türk futbolunda yeni bir sayfa açacaksınız.”

ALİ TUNA’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Eski hakem, açıklamasının devamında yönetim kurulu üyelerine seslenerek “TFF Yönetim Kurulu, karar sizin! Boyun eğmeyin” ifadelerini kullandı.

Tuna’nın açıklaması, TFF’de olağanüstü seçim ihtimalinin tartışıldığı süreçte gündeme geldi.

GÖZLER TFF’DEN ÇIKACAK KARARDA

TFF Yönetim Kurulu’nun alacağı karar, Türk futbolunun gündemindeki önemli başlıklar arasında yer alıyor. Olağanüstü seçim ihtimaline ilişkin sürecin nasıl ilerleyeceği ve federasyon yönetiminden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.