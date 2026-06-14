Erman Toroğlu milli maç sonu çıldırdı: Adamların hocası Montella'yı dövdü

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'yla karşılaşan Ay-yıldızlılar sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

"BİZİM TEKNİK DİREKTÖRÜ DÖVDÜ"

Karşılaşmanın ardından Sözcü TV'de mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, teknik direktör Vincenzo Montella'ya yüklendi. Toroğlu konuşmasında "Adamların teknik direktörü bizim teknik direktörü dövdü... Bu da bir savaştır. Senin iyi tarafların, rakibin zaafları falan dedik... Rakibin iyi tarafını kendin yok edeceksin, biz tam tersini yaptık. Diğer teknik adam da doğruları yaptı" dedi.

"İLK YARI BİZİM TAKIM 9 KİŞİ OYNADI"

Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansını eleştiren Toroğlu, "İlk yarı bizim takım 9 kişi oynadı. Kerem ve Barış Alper'le 9 kişi oynadık. Barış Alper çıktı, 10 kişi oynamaya başladık. İnanılır gibi değil. Buraya gidince bizim teknik direktörün de ayakları yerden kesildi" ifadelerini kullandı.

"AVUSTRALYA AYAKLARIMIZI YERE BASTIRDI"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sitem eden Toroğlu, Uçuyorduk hep beraber, "Federasyon Başkanı, Federasyon, uçuyorduk... Avustralya ayaklarımızı yere bastırdı, şimdi göreceğiz. 'Çanakkale Geçilmez'i biz çok akıllı yapmıştık. Bu kez onlar çok akıllı bir 'Çanakkale' yaptılar" diye konuştu.