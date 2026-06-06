Erman Toroğlu Hacıosmanoğlu'ndan gelen mesajı mahkemede açıkladı

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, televizyon programında Galatasaray Kulubü'ne yönelik yaptığı açıklamalar sebebiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakim karşısına çıktı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcılık, Erman Toroğlu'nun 3 yıla kadar hapsini istedi.

"TFF BAŞKANI BANA MESAJ ATTI"

Mahkemede savunma yapan Erman Toroğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gelen mesajı açıkladı. Toroğlu savunmasında “Ben neden burada olduğumu anlayamadım. Saat 22.30’da program yapıyorum. Galatasaray Başkanı, federasyon başkanına eliyle işaret ederek ‘Sakın ha’ dedi. Ben de 'Bunu bir öğrenelim' dedim. Ertesi gün adliyeden çağırdılar. Önce tanık oldum, sonra sanık oldum. Ben de bilmiyorum, herkes merak ediyor; o ‘Sakın ha’ nın ne olduğunu. Savcılık ifadem doğrudur. TFF Başkanı herhangi bir yalanlamada bulunmamıştır, şikayetçi olmamıştır. Futbol Federasyonu Başkanı bana mesaj attı. 'Erman Hocam, seni seviyorum. Mağdur olmanı istemiyorum. Bunu gerektiği zaman açıklayacağım' dedi. Bunu da burada ilk defa açıklıyorum" diye konuştu.

BERAAT ETTİ

Savcının hapis cezası istemesi üzerine Erman Toroğlu, "Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruyorum, bir türlü cevap alamadım. Merak ediyorum, herkes merak ediyor. Allah var, umarım bir gün cevap verir birisi" dedi. Toroğlu hakkında beraat kararı verildi.