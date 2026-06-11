Erdoğan talimat verince milli takıma yeni marş hazırlandı

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız için marş tartışmaları devam ediyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MARŞ TARTIŞMASI

Dev turnuva öncesi Sinan Akçıl ve Edis gibi ünlü şarkıcılar, milli takım marşı hazırlasa da istenen etki yakalanamadı. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' parçasından daha iyi bir marş yazılamadığını dile getirdi.

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA MARŞ HAZIRLANDI

Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle bir marş daha bestelendi. “Siz Hepiniz Biz Türkiye” isimli yeni marş milli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.