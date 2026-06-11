Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Erdoğan talimat verince milli takıma yeni marş hazırlandı

Erdoğan talimat verince milli takıma yeni marş hazırlandı

Dünya Kupası öncesi marş tartışmaları devam ederken sürpriz bir hamle geldi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir marş hazırlattı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erdoğan talimat verince milli takıma yeni marş hazırlandı
Son Güncelleme:

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız için marş tartışmaları devam ediyor.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MARŞ TARTIŞMASI

Dev turnuva öncesi Sinan Akçıl ve Edis gibi ünlü şarkıcılar, milli takım marşı hazırlasa da istenen etki yakalanamadı. Taraftarlar yaptıkları paylaşımlarda Tarkan'ın 'Bir Oluruz Yolunda' parçasından daha iyi bir marş yazılamadığını dile getirdi.

Bahçeli istedi: Milli Takım için yeni marş bestelendiBahçeli istedi: Milli Takım için yeni marş bestelendi

ERDOĞAN'IN TALİMATIYLA MARŞ HAZIRLANDI

Tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebiyle bir marş daha bestelendi. “Siz Hepiniz Biz Türkiye” isimli yeni marş milli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

A Millî Takımımız için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan “Siz Hepiniz Biz Türkiye” marşı sizlerle.

Millî Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunda birliğimizi, beraberliğimizi ve ortak heyecanımızı yansıtan bu anlamlı çalışma; milyonlarca vatandaşımızı ay-yıldızlı formamızın etrafında buluşturan güçlü bir mesaj taşımaktadır.

Bu kıymetli eser için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı’na, katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Erdoğan talimat verince milli takıma yeni marş hazırlandı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Takım Dünya Kupası Recep Tayyip Erdoğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro