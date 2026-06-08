Bahçeli istedi: Milli Takım için yeni marş bestelendi

2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülüğün ardından A Milli Futbol Takımı, 24 yıl sonra ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek olan FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Bu başarının üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talebiyle A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla 'Arkanızdayız' adlı bir marş bestelendi.

BAHÇELİ'NİN İSTEĞİYLE MİLLİ TAKIMA MARŞ BESTELENDİ

MHP'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin isteğiyle 2026 Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan Milli Takımımız için marş hazırlandı. 'Arkanızdayız' Ahmet Öngel" ifadelerine yer verildi.

Marş için hazırlanan klipte, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme maçlarından kesitler, tribünlerde A Millileri destekleyen vatandaşlar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yer aldığı görüntüler yer aldı.