Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kabul etti.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum.'' ifadeleri kullanıldı.

DEV DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ziyaret dikkat çekti.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.