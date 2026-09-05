Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme

Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyarette bulundu. Görüşmenin derbi öncesi yapılması dikkat çekti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı kabul etti.

Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme - Resim : 1

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Recep Tayyip Erdoğan'ın X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ''Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerimizin değerli başkanlarıyla, yöneticileriyle bir araya geldik. Birkaç hafta önce başlayan Süper Lig'imizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum.'' ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan bizzat çağırdı: Derbi öncesi kritik görüşme - Resim : 2

DEV DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ziyaret dikkat çekti.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak ve mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro