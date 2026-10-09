Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken tepki!
Barış Alper Yılmaz’ın 90. dakikada attığı golle Galatasaray’ın 2-1 öne geçmesinin ardından Emre Belözoğlu’nun saha kenarındaki tepkisi gündem oldu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol, konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu üzdü. Yenilen golün ardından saha kenarında büyük hayal kırıklığı yaşayan Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılıların 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 2-1 öne geçmesinin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun saha kenarındaki tepkisi gündem oldu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAHA KENARINDA TEPKİ
Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu golle geriye düşen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yenilen gole sinirlenen Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gösterdi.
Karşılaşmanın heyecanının arttığı son dakikalarda Belözoğlu'nun teknik ekibiyle yaşadığı anlar da dikkat çekti.
Mücadelenin bitimine kısa süre kala gelen gol, Kasımpaşa cephesinde moralleri bozarken saha kenarında yaşananlar karşılaşmanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.