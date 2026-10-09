Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken tepki!

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken tepki!

Barış Alper Yılmaz’ın 90. dakikada attığı golle Galatasaray’ın 2-1 öne geçmesinin ardından Emre Belözoğlu’nun saha kenarındaki tepkisi gündem oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken tepki!

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol, konuk ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu üzdü. Yenilen golün ardından saha kenarında büyük hayal kırıklığı yaşayan Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekti.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın son bölümünde tansiyon yükseldi. Sarı-kırmızılıların 90. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 2-1 öne geçmesinin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun saha kenarındaki tepkisi gündem oldu.

Galatasaray'ın üstündeki kriz bulutları dağıldıGalatasaray'ın üstündeki kriz bulutları dağıldı

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SAHA KENARINDA TEPKİ

Galatasaray'ın son dakikalarda bulduğu golle geriye düşen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yenilen gole sinirlenen Belözoğlu, saha kenarında tepkisini gösterdi.

Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken tepki! - Resim : 2

Karşılaşmanın heyecanının arttığı son dakikalarda Belözoğlu'nun teknik ekibiyle yaşadığı anlar da dikkat çekti.

Mücadelenin bitimine kısa süre kala gelen gol, Kasımpaşa cephesinde moralleri bozarken saha kenarında yaşananlar karşılaşmanın öne çıkan görüntüleri arasında yer aldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Emre Belözoğlu Kasımpaşa Galatasaray
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro