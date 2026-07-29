Dursun Özbek'ten Musiala açıklaması

Galatasaray'da Bayern Münihli Musiala'nın transfer edileceği iddialarına başkan Dursun Özbek açıklık getirdi.

Özbek, gazeteci Levent Tüzemen'in sorularını yanıtlarken, transferle ilgili de konuştu. Sabah'taki habere göre Özbek, şunları söyledi:

"Musiala gündemde yok. 'Transferler nerede' deniyor. Sonuçta transferi yapıp hep şampiyon oluyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık."

"HERKES GÖRECEK, YAPMADAN BIRAKMAM"

Sosyal medya baskısından asla etkilenmeyeceğini belirten Özbek, şöyle devam etti:

"Musiala gündemde yok. Böyle gündem yaratıyorlar. Her sene aynı şeylerle karşı karşıya geliyorum. Hep, 'transferler nerede kaldı, ne oluyor' deniyor. Sonuçta transferi yapıp şampiyon oluyoruz 4 yıldır. Tabii ki yapacağız transferleri, herkes görecek. Yapmadan bırakmam. Oyuncu araştırmalarımız var, planlamalarımız var. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Biz doğru bildiğimiz yoldan şaşmıyoruz. Yolumuzda ilerliyoruz. 'Transfer yapmayacağım' mı dedim! Bazıları aynı oyunu sahneye koyuyor. Alıştık. Herkes konuşuyor da 10+4 kuralını bilmiyorlar mı? Planlı ilerliyoruz."