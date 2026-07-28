Galatasaray golcüsünü Beşiktaş'ın rakibinden buldu

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, santrfor hamlesi için sürpriz bir isme yöneldi.

FRANCULINO'YU BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLEDİLER

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Midjtylland forması giyen Franculino'yu gündemine aldı. Galatasaray, oyuncunun UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Beşiktaş - Midtjylland maçını yerinden takip etti.

İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alındı. Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle 1-0 kazandı.

22 GOL VE 3 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Midylland formasıyla 34 maça çıkan Franculino, 2 bin 181 dakika sahada kaldı. Franculino bu sürede 22 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.