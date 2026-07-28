Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray golcüsünü Beşiktaş'ın rakibinden buldu

Galatasaray golcüsünü Beşiktaş'ın rakibinden buldu

Galatasaray, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Midtjylland'dan Franculino ile ilgileniyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray golcüsünü Beşiktaş'ın rakibinden buldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, santrfor hamlesi için sürpriz bir isme yöneldi.

FRANCULINO'YU BEŞİKTAŞ MAÇINDA İZLEDİLER

A Spor'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, Midjtylland forması giyen Franculino'yu gündemine aldı. Galatasaray, oyuncunun UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynanan Beşiktaş - Midtjylland maçını yerinden takip etti.

Galatasaray golcüsünü Beşiktaş'ın rakibinden buldu - Resim : 1

İLK 11'DE BAŞLADI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında oyundan alındı. Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmayı Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle 1-0 kazandı.

22 GOL VE 3 ASİSTLİK KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Midylland formasıyla 34 maça çıkan Franculino, 2 bin 181 dakika sahada kaldı. Franculino bu sürede 22 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro