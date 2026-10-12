Galatasaray yönetimi, devre arası döneminde iç transfer çalışmalarına hız verirken ilk gündem maddelerinden biri teknik direktör Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli çalıştırıcıyla yeni kontrat görüşmelerine hazırlanıyor.

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Başkan Dursun Özbek ve yönetimin, son yıllardaki başarıların mimarlarından biri olan Okan Buruk ile yola devam etmek istediği öğrenildi. Tarafların önümüzdeki süreçte bir araya gelerek yeni anlaşmanın detaylarını değerlendirmesi bekleniyor.

2 YILLIK ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Kulüp kaynaklarından gelen bilgilere göre, yönetimin başarılı teknik adama iki yıllık yeni sözleşme teklif etmeyi planladığı ifade ediliyor. Okan Buruk'un da Galatasaray'daki kariyerini sürdürmeye olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

BAŞARILAR DİKKAT ÇEKİYOR

Galatasaray'ın son yıllardaki istikrarlı performansında önemli rol oynayan Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın üst üste şampiyonluklar yaşamasında baş aktörlerden biri oldu. Deneyimli teknik direktör, görev süresinde kazanılan toplam 6 kupayla kulüp tarihindeki başarılı dönemlerden birine imza attı.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ DEVAMLILIK

Sarı-kırmızılı yönetim, sportif başarıların devamlılığını sağlamak adına teknik heyet yapılanmasını korumayı hedefliyor. Bu nedenle Okan Buruk ile yapılacak yeni sözleşme görüşmeleri, devre arasının en önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.