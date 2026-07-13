Dursun Özbek masaya yumruğunu vurdu: Açık açık uyardı ceza verecek

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten kurmaylarına uyarı geldi.

DURSUN ÖZBEK AÇIK AÇIK UYARDI

Levent Tüzemen'in aktardığına göre; Dursun Özbek yönetim kurulu toplantısında transferlerin gizli yürütülmesi konusunda talimat verdi. İsimlerin hiçbir şekilde dışarı sızmaması gerektiğini vurgulayan Dursun Özbek aksi takdirde yaptırım uygulayacağını ifade etti.

"BÜYÜK SIKINTI YARATIRIM"

Dursun Özbek konuşmasında "Eğer yürüttüğümüz transfer çalışmalarında isimler dışarı sızarsa, bu duruma sebep olanlara büyük sıkıntı yaratırım" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DAHA İYİ BİR TAKIM KURACAĞIZ"

Levent Tüzemen ayrıca Dursun Özbek ile Victor Osimhen'in bir görüşme yaptığını öne sürdü. Osimhen'e daha güçlü bir kadro kuracaklarının sözünü veren Dursun Özbek, "Önümüzdeki sezon çok daha güçlü, çok daha iyi bir takım kuracağız" diye konuştu.

İLK HEDEF SANTRFOR VE 10 NUMARA TRANSFERİ

Henüz kadroya herhangi bir takviye yapmayan Galatasaray'ın ilk hedefi santrfor ve 10 numara transferi gerçekleştirmek. Mauro Icardi ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'e yedek olacak bir isim arıyor.