Dursun Özbek kararını verdi: Yollar ayrılıyor

Galatasaray'da sıcak gelişme. Sarı Kırmızılılarda ayrılık kararı alındı.

Süper Lig'de üst üste beşinci şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray, yaz transfer döneminin kapanmasının ardından gözler artık devre arasında.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, kadro yapısını gözden geçirirken ocak ayı için ilk kararlarını da netleştirmiş durumda.

İLK İSİM BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetimin kadro dışı bırakmayı düşündüğü ilk isim Wilfried Singo. Fildişi Sahilli sağ bek, Galatasaray formasını giydiği süre boyunca sahadan çok sakatlık raporlarıyla gündeme geldi. Yönetim, oyuncunun sürekliliği bir türlü yakalayamaması nedeniyle devre arasında yollarını ayırma eğiliminde.

26 MAÇLIK KAYIP

Singo'nun İstanbul'a geldiği günden bu yana çeşitli sakatlıklar sebebiyle tam 26 karşılaşmada forma giyemediği belirtiliyor. Bu tablo, hem teknik heyetin rotasyon planlarını hem de sağ bek bölgesindeki dengeyi doğrudan etkiledi.

MALİ DENKLEM ZORLUYOR

Ayrılık kararının önündeki en büyük engel ise rakamlar. Galatasaray'ın 30 milyon euro bonservis bedeli ödediği ve yıllık 4,8 milyon euro kazanan oyuncunun elden çıkarılması kolay görünmüyor. Bu tabloda yönetimin öncelikli senaryosu satış değil, kiralık formülü. Sarı-kırmızılılar, maaş yükünün önemli bölümünü karşılayacak bir kulüp bulunması halinde ocak ayında vedaya sıcak bakıyor.

YENİ SAĞ BEK DOĞRUDAN İLK 11'E

Haberin detaylarında yer alan bir başka bilgi ise Singo'nun yerine gelecek ismin konumu. Yapılacak sağ bek transferinin yedek kulübesi takviyesi olarak değil, doğrudan ilk 11 alternatifi olarak düşünüldüğü ifade ediliyor. Bu da bölgede görev yapan Roland Sallai'nin yeniden kanat hattına kayması ya da rotasyona çekilmesi anlamına gelecek.





