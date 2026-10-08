Dursun Özbek isyanı: Yalan

Galatasaray'a geri dönebileceği yönündeki iddialarla son günlerde yeniden gündeme gelen Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in daha önce yaptığı açıklamalara yanıt verirken, sarı-kırmızılı kulüple herhangi bir görüşme yapılmadığını öne sürdü.

MENAJERDEN NET YALANLAMA

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönüşü konusunda ortaya atılan iddiaları reddeden Elio Pino, kulüple herhangi bir temas kurulmadığını söyledi.

Pino, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, bu yalan haber." ifadelerini kullandı.

Arjantinli menajer, ne kendilerinin Galatasaray yönetimiyle görüştüğünü ne de sarı-kırmızılı kulüpten kendisine bir telefon geldiğini belirtti.

"GALATASARAY HARİKA BİR MACERAYDI"

Icardi'nin Galatasaray kariyerini değerlendiren Pino, sarı-kırmızılı kulüpte geçen dönemi olumlu sözlerle anlattı.

Deneyimli menajer, "Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, Galatasaray'dan kimse beni aramadı." dedi.

"ICARDI'YE KARŞI MEDYA SALDIRISI VAR"

Elio Pino, son dönemde Arjantinli golcü hakkında çıkan haberlere de tepki gösterdi.

Pino, "Her gün Mauro Icardi'ye karşı gülünç ve önceden planlanmış bir medya saldırısı düzenleniyor." sözleriyle bazı iddiaların bilinçli şekilde servis edildiğini savundu.

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin takımda kalması için girişimde bulunduklarını açıklamıştı.

Özbek, "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarılardaydı, sadece maddi açıdan değil." ifadelerini kullanmıştı.

"ASIL SORUN OSIMHEN İLE AYNI TAKIMDA OLMAKTI"

Dursun Özbek, Icardi'nin ayrılık sürecinde maaştan çok sportif dengelerin etkili olduğunu da dile getirmişti.

Galatasaray Başkanı, "Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var. İkisi beraber nasıl oynayacak, hangisini kullanacaksın? Asıl problem buradaydı." açıklamasında bulunmuştu.

VEDA ORGANİZASYONU BEKLEMEDE

Özbek ayrıca Arjantinli futbolcu için özel bir veda organizasyonu planladıklarını da açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Yaptığı hizmetleri inkâr etmiyoruz. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Menajer Elio Pino'nun açıklamaları ile Dursun Özbek'in daha önceki sözleri arasındaki farklılık dikkat çekerken, Mauro Icardi'nin geleceği hakkındaki belirsizlik sürüyor.