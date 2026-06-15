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Halk TV Spor Dursun Özbek Icardi'nin isteğini duyunca 2 cümlelik yanıt verdi: Okan Buruk'u örnek gösterdi

Dursun Özbek Icardi'nin isteğini duyunca 2 cümlelik yanıt verdi: Okan Buruk'u örnek gösterdi

Galatasaray'ın Mauro Icardi'ye yaptığı teklif yanıtsız kalırken menajer oynama garantisi talep etti. Başkan Dursun Özbek "Burası Galatasaray, Galatasaray'ın istediği olur" yanıtını verirken Okan Buruk'u örnek gösterdi.

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Dursun Özbek Icardi'nin isteğini duyunca 2 cümlelik yanıt verdi: Okan Buruk'u örnek gösterdi

Galatasaray'ın yıllık 5 milyon euroya yakın 1+1 yıllık sözleşme önerdiği Mauro Icardi, Sarı - Kırmızılılara henüz geri dönüş yapmadı. Arjantinli forvet bir yandan tatilini sürdürürken bir yandan da masaya gelen diğer teklifleri değerlendiriyor.

MENAJERDEN OYNAMA GARANTİSİ TALEBİ

Son görüşmede menajer Elio Pino aracılığıyla Galatasaray'a kritik bir talep iletildi: oynama garantisi. Pino, Başkan Dursun Özbek'ten Icardi'nin düzenli olarak sahaya çıkacağına dair güvence istedi.

Dursun Özbek Icardi'nin isteğini duyunca 2 cümlelik yanıt verdi: Okan Buruk'u örnek gösterdi - Resim : 1
ÖZBEK'TEN TARİHİ CEVAP GELDİ

Özbek'in yanıtı net ve kararlıydı:
Burası Galatasaray! Ne senin ne de benim istediğim olur! Galatasaray'ın istediği olur! Ben başkan olarak hocama 'Icardi'yi en az 20 maç oynatacaksın' diye bir cümle kuramam.

TOP ARTIK ICARDI'DE

Dursun Özbek Sarı Kırmızılı kulübün tutumu ortaya koydu. Galatasaray'ın ikinci forvet pozisyonundaki planlaması tamamen Icardi'nin vereceği nihai karara bağlı. Arjantinlinin masadaki teklifleri tartmasının ardından sürecin hız kazanması bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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