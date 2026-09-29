Dursun Özbek çıkışı: 2 koyun versen güdemezler

Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un transfer sürecindeki tercihleriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Seten’e göre sarı kırmızılı teknik adam, yaz döneminde yalnızca Rafael Leao transferine net onay verdi. Ünlü gazeteci ayrıca Dursun Özbek eleştirileri karşısında dayanamadı.

Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray’ın transfer politikası ve teknik direktör Okan Buruk’un transferlerdeki rolüne ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Seten, deneyimli teknik adamın birçok transfer konusunda yönetimle aynı görüşte olmadığını öne sürdü.

25 MİLYON EUROLUK BONSERVİS

Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan bazı isimlere değinen Seten, Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Franculino için sarı kırmızılıların da devrede olduğunu söyledi. Ancak yüksek bonservis bedelinin transferin gerçekleşmesini engellediğini belirten Seten, “Galatasaray, Franculino’yu çok istedi ancak maliyet nedeniyle bu transferden vazgeçildi. Oyuncu için 25 milyon euro seviyesinde bir bonservis ödendi” ifadelerini kullandı.

DURSUN ÖZBEK ÇIKIŞI

Seten, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e yönelik eleştirilerin büyük bölümünün sonuçsuz kalacağını savunurken, tecrübeli yöneticinin son yıllardaki başarısına dikkat çekti. Özbek’in üst üste elde edilen şampiyonluklar nedeniyle camia içindeki güçlü konumunu koruduğunu dile getiren Seten, eleştirilerin etkisinin sınırlı kalacağını ifade etti ve "Şu an Dursun Özbek'e hiçbir şey yapamazlar. Adam 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Zaten en fazla vırvır ederler. Dursun Özbek'e vıdıvıdı yapanlara iki koyun versen güdemezler, karşıdan karşıya bir tavuk geçirmemiş adamlar. Eleştirilecek bir sürü şey var ama başarılı bir isimden bahsediyoruz" dedi.

ONAY YOK

Transfer sürecinde Okan Buruk’un görüşlerine ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan Seten, genç Rus futbolcu Batrakov transferine teknik heyetin onay vermediğini iddia etti. Buruk’un, Deniz Gül alternatifi olarak Ponomarenko veya Franculino’nun kadroya katılmasını istediğini öne süren Seten, Bitshiabu transferinin de teknik direktörden onay almadığını söyledi.

Öte yandan Mario Lemina’nın kontrat sürecinin daha çok yönetim tarafından şekillendirildiğini belirten Seten, Okan Buruk’un öncelikli tercihleri arasında Ugochukwu’nun da yer almadığını savundu.

Seten’in en dikkat çeken iddiası ise Rafael Leao transferiyle ilgili oldu. Deneyimli gazeteci, “Okan Buruk’un açık şekilde istediği tek isim Rafael Leao’ydu. Leao dışında gündeme gelen transferlerin hiçbirine yüzde 100 teknik direktör onayı verilmedi” ifadelerini kullandı.