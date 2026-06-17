Dünyayı gezdi: Peru'dan İtalya'ya değil Manisa'ya geliyor

Manisa FK transferde hız kesmiyor. Fransız orta saha Julian Anziani ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, şimdi de Perulu stoper Alvaro Ampuero'yu gündemine aldı.

İKİ TRANSFER BİRDEN GÜNDEMDE

Lig ekibi Manisa FK, yeni sezon kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Bonservisi Palermo'da bulunan ve geçen sezonu Sarıyer'de kiralık geçiren Fransız orta saha Julian Anziani ile prensipte el sıkışan siyah-beyazlıların bir sonraki hedefi Peru'dan geliyor.

AMPUERO İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR: İMZA YAKIN

Peru'nun Cusco FC takımıyla sözleşmesini fesheden 33 yaşındaki stoper Alvaro Ampuero, Manisa FK'nın listesine girdi. Transferin olumlu ilerlediği ve tarafların görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Gerektiğinde sol bekte de görev yapabilen Ampuero, pozisyon esnekliğiyle teknik heyetin dikkatini çekiyor.

DÜNYAYI GEZDİ

Universitario ile futbola adım atan Ampuero, kariyerini Avrupa'da Parma, Padova ve Salernitana gibi İtalyan kulüplerinde, Azerbaycan'da Zira'da ve Çekya'da Viktoria Zizkov'da sürdürdü. 9 kez Peru Milli Takımı forması giyen tecrübeli stoper, köklü bir Avrupa deneyimini Manisa'ya taşıyacak.