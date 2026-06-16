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Halk TV Spor Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'nda sosyal medyada milyonlarca kez sosyal medyadan izlenen taraftarın kimliği belli oldu.

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Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya - Türkiye maçında tribünlerde görüntülenen sıra dışı bir Türk taraftar sosyal medyada gündem oldu. Siyaha boyanmış yüzü, bembeyaz saç ve sakalıyla kameralara yansıyan taraftarın görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 1

Viral olan taraftarın, Beşiktaş taraftarı Necdet Ölçerman olduğu ortaya çıktı. Taraftarlar arasında "Udi Neco" adıyla tanınan Ölçerman'ın, siyah-beyaz renklere olan bağlılığı nedeniyle yıllardır benzer bir makyaj ve kostümle tribünlerde yer aldığı belirtildi. Daha önce Euro 2024 sırasında da dikkat çeken taraftar, Dünya Kupası'nda yeniden sosyal medya fenomenine dönüştü.

Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 2

İlk bakışta tamamen farklı biri gibi görünen Ölçerman'ın günlük yaşamındaki görüntüleri de paylaşıldı. Normal haliyle viral görüntüler arasındaki büyük fark, sosyal medyada binlerce yorumun yapılmasına neden oldu.

Dünya Kupası'nda viral olan Türk taraftarın kim olduğu ortaya çıktı - Resim : 3

Türkiye'nin Avustralya'ya 2-0 yenildiği maçın ardından bile tribünlerdeki en çok konuşulan isimlerden biri olan "Udi Neco", Dünya Kupası'nın renkli figürleri arasına girmeyi başardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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