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Halk TV Spor Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Kylian Mbappe ve Ousmane Dembele'nin golleriyle galip gelen taraf Fransa oldu.

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Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

Boston Stadı'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde Fransa, Fas karşısında etkili bir oyun sergiledi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği karşılaşmada, Fransa 2-0 üstün geldi. Avrupa ekibi turnuvadaki ilk yarı finalist oldu.

İLK YARIDA KAÇAN PENALTI VE POZİSYONLAR

Fransa maça hızlı başladı. 4. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Bounou kurtardı. Ardından gelen köşe vuruşunda Upamecano'nun kafa vuruşunu yine Bounou çıkardı. Maçın 28. dakikasında Mbappe'nin Mazraoui tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Mbappe kullandı ancak kaleci Bounou gole izin vermedi.

Daha sonra Doue'nin vuruşunu Bounou kurtarırken, 45+2'de Lucas Digne'nin sert şutu üst direğe çarptı. 45+5'te Fas'ın serbest vuruşunda Hakimi'nin vuruşu auta çıktı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARIDA FRANSA'DAN İKİ GOL

Maçın 60. dakikasında Mbappe, ceza sahası ön çizgisinde aldığı topla içeri girdi ve ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşla ağları buldu ve Fransa 1-0 öne geçti. Bu gol, Mbappe'nin turnuvadaki 7. golü oldu.

60. dakikada Fransa farkı ikiye çıkardı. Dembele'nin ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruş, kaleci Bounou'nun müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0. Kalan dakikalarda Fas etkili olmaya çalışsa da Ounahi'nin vuruşunu kaleci Maignan çıkardı. Karşılaşma Fransa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa'yı "VAR" kurtardıFransa'yı "VAR" kurtardı

İLK 11'LER

Fransa, Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Doue ve Mbappe'den oluşan ilk 11'le sahaya çıktı. Fas ise Bounou, Hakimi, Issa, Mazraoui, Salah-Eddine, Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, Brahim, El Khannouss ve Talbi ile mücadele etti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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