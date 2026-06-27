Dünya Kupası'na veda edilince federasyondan ceza geldi

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu 3. hafta maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi. Guadalaraja Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya sahadan tek golle galip geldi

İspanya'ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 42. dakikasında Alex Baena kaydetti. Uruguay'da Agustin Cannobbio, 90+5'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

URUGUAY VEDA ETTİ

Bu sonuçla birlikte İspanya grubu lider tamamlarken Uruguay ise 3. sırada yer aldı. 2 puanla 3. sırada yer alan Uruguay ise turnuvaya veda etti.

ÖZEL UÇAK İPTAL EDİLDİ

Uruguay'ın elenmesi taraftarları hayal kırıklığına uğratırken federasyondan ilginç bir ceza geldi. Martin Charquero'un haberine göre Uruguay Futbol Federasyonu, ABD'den dönüş için planlanan özel uçağı iptal etti. Takım Uruguay'a ticari uçakla döenecek.