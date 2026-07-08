Dünya Kupası isyanıyla gündem olmuştu: İmza atıp Süper Lig'e gelmediği ortaya çıktı

FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin'e 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 yenilerek çeyrek finali ıskalayan Mısır'ın futbolseverlerin gönlüne taht kuran teknik direktörü Hossam Hassan'ın 27 yıl önce İzmir temsilcisi Altay'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı.

Dünya Kupası'nda daha önce G Grubu'ndan ikinci sırada çıktıktan sonra son 32 turunda Avustralya'yı seri penaltılarla eleyen Mısır, kupada tarihi gol ve asist rekorlarını kıran yıldız futbolcu Messi'nin forma giydiği son şampiyon Arjantin'e 2-0 öne geçip 13 dakika içinde yediği 3 golle elendi.

Maçta VAR uyarısıyla sayılmayan golleri ve verilmeyen penaltılarına isyan eden Mısır Teknik Direktörü Hossam Hassan, FIFA'nın Messi'nin Dünya Kupası'na devam etmesi için Arjantin'i desteklediğini savundu. Hassan, daha önce Avustralya'yı eledikten sonra Filistin Bayrağı'yla poz verip galibiyeti Filistin halkına adadı. Hassan, Arjantin maçı öncesinde de Filistin'e destek mesajları vererek dünyaya Filistinlilere yapılan zulmü bir kez daha duyurdu.

PARA İÇİN SÜPER LİG'İ SATTI

Futbolculuk döneminde Yunanistan'da PAOK, İsviçre'de Neuchatel Xamax gibi takımlarda da oynayan eski golcü Hossam Hassan'ın 1999 yazında ülkesinde Al Ahly'den ayrıldıktan sonra İzmir'e gelerek o dönem Süper Lig'de oynayan Altay'a imza attığı öğrenildi. O yıl 33 yaşında olan Mısır tarihinin en ünlü golcülerinden Hassan için Alsancak Stadı'nda basına imza töreni bile düzenlendi. Ancak Hassan, ülkesine dönüşünde yüksek ücret öneren Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'le anlaşınca transfer rafa kalktı.