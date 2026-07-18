Dünya Kupası finaline saatler kala sahaya çıkamadılar
İspanya - Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi takımlar kentte çıkan fırtına nedeniyle antrenman yapamadı.
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ABD'nin New York kentinde etkili olan fırtına İspanya ve Arjantin'in hazırlıklarını olumsuz etkiledi.
FIRTINA NEDENİYLE ANTRENMAN YAPAMADILAR
2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın New York New Jersey Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlıklarını sürdüren İspanya ve Arjantin, antrenman planlamalarında değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
İspanya'nın TSİ 18.00'de başlaması planlanan sabah antrenmanı fırtına nedeniyle iptal edildi.
Arjantin'in TSİ 17.00'deki antrenmanı ise 2,5 saat ertelendikten sonra yapılabildi. Bu arada Arjantin'in çalışma yapacağı sahaya sağanak devam ederken yıldırım düştü.
İSPANYA - ARJANTİN FİNALİ NE ZAMAN?
19 Temmuz Pazar günü New York Stadyumu'nda oynanacak İspanya - Arjantin finali TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi