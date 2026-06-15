İsveç'in 2026 Dünya Kupası'nda Tunus'u 5-1 mağlup ettiği maçın yıldızı, iki gol atan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yasin Ayari oldu. Ancak Ayari'nin attığı ilk gol kadar, o golden sonra yaptığı hareket de gündem yarattı.

Ayari, karşılaşmanın 7. dakikasında ceza sahası dışından attığı müthiş golün ardından sevinmedi. Bunun nedeni ise ailesinin Tunus ile olan bağıydı. İsveç'in Solna kentinde doğan genç futbolcunun babası Tunuslu, annesi ise Fas kökenli. Ayari, geçmişte Tunus Milli Takımı adına oynama seçeneğine sahip olmasına rağmen İsveç'i tercih etmişti.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya Kupası gibi bir sahnede attığı ilk golün ardından ellerini kaldırarak adeta özür dileyen Ayari, bu hareketiyle Tunuslu taraftarlara ve ailesinin köklerine saygı gösterdi. Tunus Teknik Direktörü Sabri Lamouchi de maç sonrası bu tavrı anlayışla karşıladığını söyledi.

Kulüp kariyerini Brighton formasıyla sürdüren Ayari, İsveç futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Tunus karşısında yalnızca gol atmakla kalmadı, İsveç'in hücum organizasyonlarının merkezinde yer aldı ve maçın en etkili isimlerinden biri oldu.



İlginç olan ise Ayari'nin uzatma dakikalarında attığı ikinci golde bu kez sevinmesi oldu. İlk golde ailesinin köklerine duyduğu saygıyı gösteren genç futbolcu, maçın sonunda ise takım arkadaşlarıyla galibiyet sevincini paylaştı.

Bu performansla Ayari, Dünya Kupası'nın ilk haftasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.