Dev derbide kazanan Beşiktaş: Fenerbahçe öne geçtiği maçta yıkıldı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ GERİDEN GELİP KAZANDI

Ev sahibi Fenerbahçe 26. dakikada Milan Skriniar'ın attığı golle öne geçti. Geriden gelip kazanmayı başaran Beşiktaş'ın gollerini 38. dakikada Rıdvan Yılmaz ve 73. dakikada Dusan Vlahovic attı.

SAKATLIKLAR ART ARDA GELDİ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Olaitan yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle maça devam edemedi. Yılmaz'ın yerine Ouattara, Olaitan'ın yerine ise Ndidi oyuna dahil oldu.

VLAHOVIC VE SKRINIAR ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Dusan Vlahovic ve Milan Skriniar arasında tansiyon yükseldi. Vlahovic rakibinin elle oynadığını belirterek itiraz edince ikili arasında tartışma çıktı. Ortalık diğer futbolcuların araya girmesiyle sakinleşti.

İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİLER

Bu sonuçla birlikte 9 puana ulaşan Beşiktaş, ikinci sıraya yükseldi. 6 puandaki Fenerbahçe ise dördüncü sırada kaldı.