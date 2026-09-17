Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama
Son dakika! TFF Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı. İşte Süper Lig'de 6. haftada göre alacak hakemler.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
TFF'den derbiye sürpriz atama...
TFF'den derbiye sürpriz atama...
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek.
Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
CUMA
- 20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k
19 EYLÜL CUMARTESİ
- 17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
- 17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler
- 20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
- 20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan
20 EYLÜL PAZAR
- 17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam
- 17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy
- 20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan
- 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi