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Halk TV Spor Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama

Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama

Son dakika! TFF Trabzonspor - Galatasaray derbisinin hakemini açıkladı. İşte Süper Lig'de 6. haftada göre alacak hakemler.

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Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama
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TFF'den derbiye sürpriz atama...
Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor’un Galatasaray’ı konuk edeceği karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak. Kolak'ın yardımcılıklarını ise İbrahi̇m Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbi̇l üstlenecek.

Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama - Resim : 1

Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

Derbinin hakemi açıklandı: TFF'den sürpriz atama - Resim : 2

CUMA

  • 20.00 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çeli̇k

19 EYLÜL CUMARTESİ

  • 17.00 Arca Çorum FK - Corendon Alanyaspor: Alper Akarsu
  • 17.00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Hali̇l Umut Meler
  • 20.00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
  • 20.00 İstanbul Başakşehir FK - Gençlerbirliği: Ati̇lla Karaoğlan

20 EYLÜL PAZAR

  • 17.00 Fenerbahçe - Eyüspor: Kadi̇r Sağlam
  • 17.00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkinsoy
  • 20.00 Amed Sportif Faaliyetler -Beşiktaş: Ali̇ Şansalan
  • 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor:Oğuzhan Çakır
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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