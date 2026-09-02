Derbi öncesi TFF kararını verdi: İlk aday ortaya çıktı

Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. 5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak.

YASİN KOL BU SEFER OLMAYACAK

Dev derbi öncesi gözler hakem atamalarına çevrildi. Geçtiğimiz sezonun gözde hakemi Yasin Kol bu derbide görev alamayacak. Kol geçtiğimiz hafta Samsunspor - Fenerbahçe maçında düdük çaldı.

HALİL UMUT MELER FAVORİ

Akşam'da yer alan habere göre; TFF'nin Fenerbahçe - Beşiktaş maçına Halil Umut Meler'in atanması bekleniyor. Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak da alternatifler arasında yer alıyor.

VAR'A YABANCI GELEBİLİR

Öte yandan VAR hakeminin yabancı bir isim olabileceği tartışılıyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla VAR'a yabancı bir hakem atanmasını istemişti.