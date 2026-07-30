Dakika başı gol atıp rakibi perişan ettiler

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıkları kapsamında The Burkenmoos Stadyumu'nda Rottach-Egern ile karşılaştı.

Rakibine gol olup yağan Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, maçı 15-0 kazanmayı başardı.

DAKİKA BAŞI GOL ATTILAR

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, rakibine dakika başı gol atmayı başardı.

Alman temsilcisi mücadeleye fırtına gibi başladı. 8. dakikada Pavic'in golüyle öne geçen ekip, bir dakika sonra Ibrahimovic'in kaydettiği golle farkı artırdı. Chavez'in 10 ve 13. dakikalarda attığı gollerle ilk çeyrekte rakibinin direncini kıran Alman devi, devrenin son bölümünde de hız kesmedi.

45. dakikada bir kez daha fileleri sarsan Ibrahimovic ile aynı dakika içinde gol sevinci yaşayan Cardozo, takımlarının soyunma odasına 6-0 ile girmesini sağladı.

BAYERN MUNIH HIZ KESMEDİ

İkinci yarıya da etkili başlayan Bayern Münih, 50. dakikada Cardozo'nun kendisinin ikinci golünü kaydetmesiyle farkı açtı. Baskısını sürdüren Alman ekibinde Sieb, 51 ve 59. dakikalarda iki kez ağları sarsarken, 56. dakikada Palhinha da skora katkı verdi ve takımının üstünlüğünü perçinledi.

Rakibine nefes aldırmayan Bavyera temsilcisi, 66. dakikada Bara ve 67. dakikada Assomo'nun golleriyle farkı daha da açtı. Karşılaşmanın son bölümünde ise 86. dakikada Pavlovic, 88. dakikada Kimmich ve 90. dakikada Nuraj fileleri havalandırarak mücadeleyi 15-0'lık tarihi skorla tamamladı.