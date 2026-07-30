Midtjylland Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Midtjylland ile karşılaştığı maçta kırmızı kart çıktı.
Beşiktaş ve Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
MCH Arena'da oynanan maçta ev sahibine kırmızı kart çıktı.
Martin Erlic, 53. dakikada yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
ITALIANO KAZANAN KADROYU BOZMADI
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Midtjylland ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, İstanbul'daki maçı kazanan ilk 11'de değişiklik yapmadı.
48 yaşındaki teknik adam, Danimarka takımı karşısında sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yasin Özcan, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.