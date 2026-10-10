Cristiano Ronaldo'ya tarihi ceza! 6 aya kadar men cezası gündemde

Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, milli takım kampından ayrılmasıyla gündeme geldi. Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliği kapsamında yıldız oyuncuya 6 aya kadar men cezası verilebileceği belirtilirken, Ronaldo'nun geleceği merak konusu oldu.

RONALDO İLE JORGE JESUS ARASINDA KRİZ

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlık, futbol gündeminin öne çıkan konularından biri haline geldi.

30 Eylül'de Kopenhag'da devam eden milli takım kampından ayrılan Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu tarafından doğrulanan kararının ardından Danimarka ve Norveç maçlarında forma giyemedi. Federasyon, yaptığı açıklamada takımın hazırlıklarına kalan 24 oyuncuyla devam edeceğini bildirdi.

Yaşanan gelişmelerin, Ronaldo'nun Norveç karşılaşmasında yedek kalması ve teknik direktörle arasında yaşanan görüş ayrılığının ardından geldiği aktarıldı.

6 AYA KADAR MEN CEZASI İHTİMALİ

Portekiz Futbol Federasyonu'nun disiplin yönetmeliğinde, milli takıma çağrıldığı halde haklı bir gerekçe olmadan kampı terk eden veya antrenmanlara katılmayan oyunculara yönelik yaptırımlar bulunuyor.

RTP'nin aktardığı yönetmeliğe göre bu tür bir ihlal nedeniyle 1 ila 6 ay arasında men cezası ve profesyonel futbolcular için para cezası uygulanabiliyor. Düzenlemede, oyuncunun yokluğu veya kampı terk etmesi durumunda geçici men uygulamasına ilişkin hüküm de yer alıyor.

Ancak bu yaptırımlar, Ronaldo'ya kesin olarak 6 ay ceza verildiği anlamına gelmiyor.

RONALDO'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Cristiano Ronaldo, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada teknik direktör Jorge Jesus'un kendisine verdiği sözleri tutmadığını öne sürdü. Tecrübeli futbolcu, yaşananların ardından kamptan ayrılma kararı aldığını belirtti.

Ronaldo ayrıca takım arkadaşlarından özür diledi ve davranışlarının sonuçlarına katlanmaya hazır olduğunu ifade etti. Yıldız oyuncu, olası cezasını tamamladıktan sonra fiziksel olarak hazır olması halinde Portekiz Milli Takımı'nda oynamayı sürdürmek istediğini de vurguladı.

PORTEKİZ'DEN RONALDO'YA DÖNÜŞ KAPISI AÇIK

Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamaları, yıldız oyuncunun milli takıma dönüş ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.

Federasyon başkanının yaşanan anlaşmazlığı bir yanlış anlaşılma olarak nitelendirdiği ve Ronaldo'nun takıma dönüşüne kapıyı kapatmadığı bildirildi.

Şu aşamada en önemli konu, federasyonun disiplin süreci kapsamında nasıl bir karar vereceği. Ronaldo'ya yönelik kesinleşmiş bir ceza açıklaması doğrulanmış değil.