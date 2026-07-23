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Çorum FK'yı bıraktı İstanbul takımıyla anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, yeni sezona yeni futbolcularıyla hazırlanıyor. Çorum FK'yı bırakan futbolcunun İstanbul takımıyla anlaştığı ortaya çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Çorum FK'yı bıraktı İstanbul takımıyla anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK, TFF 1. Lig'deki kadrosundan 12 futbolcuyla yollarını ayırdı.

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Kırmızı siyahlıların vedalaştığı futbolcular şunlar:
Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Sehic, Samudio, Hasan Hüseyin, Atakan Cangöz, Eze, Attamah, Oğuz Gürbulak, Ahmet Said Kıvanç, Daniel Aleksic ve son olarak kaptan Ferhat Yazgan.

ÇORUM FK'YI BIRAKTI İSTANBUL TAKIMIYLA ANLAŞTI

Yolların ayrıldığı 12 futbolcudan biri olan Erkan Kaş, Çorum FK'yı bıraktıktan sonra İstanbul takımıyla anlaştı.

Çorum FK'yı bıraktı İstanbul takımıyla anlaştı - Resim : 2
Futbola Beşiktaş'ta başlayan 34 yaşındaki oyuncu, Çaykur Rizespor, Karabükspor, Sivasspor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'da oynadıktan sonra 4 sezon önce Çorum FK'ya transfer olmuştu.
Geçen sezon Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynayan Erkan Kaş'ın yeni takımı belli oldu.
Erkan Kaş'ın geçen sezon Süper Lig'e çıkmayı play off'ta kaybeden Esenler Erokspor ile anlaştığı belirtildi.
Erkan Kaş, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeni takımının kampına katılacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Çorum FK Transfer Esenler
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