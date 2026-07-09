Cerny Italiano'yu öve öve bitiremedi

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da yaptığı kamp ile devam ediyor.

Takımın yıldız oyuncularından Vaclav Cerny, TRT Spor'da katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''ONU ÇOK TAKDİR EDİYORUM''

Çekyalı oyuncu açıklamasında, "Antrenmanlar yoğun bir şiddette devam ediyor. Söylemek istediğim en önemli nokta mantalite. Hocamız bizden en yüksek noktaya ulaşmamızı istiyor ve bizi sürekli zorluyor. Bu anlamda onu çok takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

''HOCAYLA İLETİŞİMİMİZ ÇOK İYİ''

Teknik direktör Vincenzo Italiano'dan övgüyle bahseden Cerny, "Hocamızla iletişimimiz çok iyi, her oyuncuyla birebir ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz; detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var." dedi.

Yapılan transferlere değinen Cerny, "Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum." yorumunu yaptı.

''HER ZAMAN KUPALAR KAZANMALI''

Son olarak gelecek sezon beklentilerine dair konuşan Cerny, "Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz." dedi.