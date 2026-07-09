Aziz Yıldırım'ın planı alt üst oldu: Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan ve anlaşma sağladığı iddia edilen Mason Greenwood transferinde Aziz Yıldırım'ın planlarını bozacak bir gelişme yaşandı.

ATLETICO MADRID DEVREYE GİRDİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; İspanya La Liga devi Atletico Madrid, Marsilya'ya Mason Greenwood transferi için 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren resmi teklifte bulundu.

Ayrıca İspanyol ekibinin İngiliz yıldız oyuncuya yıllık 5-6 milyon euro net maaş ve imaj haklarından pay içeren 5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'NİN YAPTIĞI TEKLİF

Haberin devamında Fenerbahçe'nin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu, Greenwood'a da yıllık 7-8 milyon euro maaş içeren 4 yıllık sözleşme önerdiği yazıldı.

Fenerbahçe yönetiminin, Mason Greenwood'u ikna edebilmek için yoğun çaba sarf ettiği ve oyuncuyu transfer etmek adına güçlü argümanlar sunduğu belirtildi.

GREENWOOD İSPANYA'YI İSTİYOR

Haberde Greenwood'un daha önce Madrid'de yaşadığı ve İspanya'ya geri dönmeyi çok istediği ifade edildi.

Geride bıraktığımız sezonda Marsilya formasıyla 45 maçta forma giyen Mason Greenwood, 26 gol atarken 11 de asist yaparak etkili bir performans ortaya koydu.