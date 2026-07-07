Cenk Tosun imzayı attı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu.

35 yaşındaki milli futbolcu, 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e imzayı attı.

Fatih Karagümrük transferi ''Şampiyon Olmaya, Asırlık Çınara… Hoş geldin Cenk Tosun'' ifadeleriyle duyurdu.

''BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, ''Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, Gaziantepspor formasıyla Süper Lig’de boy gösteren yıldız forvet, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası kazandı ve 1 kez de Yılın Futbolcusu seçildi.

Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen oyuncumuz, Süper Lig’de 302 maçta 106 gol, 47 asist yaptı. Cenk Tosun ayrıca Premier Lig’de 55 maça çıkıp 10 gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi Avrupa’nın üst düzey futbol organizasyonlarında boy gösteren yıldız forvet, A Milli Futbol Takımımız ile 53 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı. Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.