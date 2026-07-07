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Beşiktaş yeni transferinin İstanbul'a ineceği saati açıkladı

Beşiktaş'ın Bayern Münih'ten transfer ettiği Alexander Nübel'in İstanbul'a ineceği saati resmen açıkladı.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Editör
Beşiktaş yeni transferinin İstanbul'a ineceği saati açıkladı
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Kaleye takviye yapan Beşiktaş, Doğan Alemdar'ı açıkladıktan sonra Alexander Nübel transferini de duyurdu.
Alman eldiven, transfer sürecinin tamamlanması için bugün saat 19.45'te İstanbul'da olacak.

Beşiktaş yeni transferinin İstanbul'a ineceği saati açıkladı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir.
Alexander Nübel’i taşıyan uçak bu akşam 19.45’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır''

Son dakika | Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladıSon dakika | Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

NUBEL'İN KARİYERİ

Almanya'da Paderborn altyapısında futbola başlayan Alexander Nübel, gösterdiği performansın ardından Schalke'de beş sezon forma giydi ve daha sonra Bayern Münih'e transfer oldu.
Münih ekibinde Manuel Neuer'in gölgesinde kalan tecrübeli kaleci, önce iki sezon Monaco'ya, ardından üç sezon boyunca Stuttgart'a kiralandı.

2025-26 sezonunu da Stuttgart'ta kiralık olarak tamamlayan Nübel, tüm kulvarlarda 49 karşılaşmada görev alırken, yaptığı 2 asistle dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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