Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i: İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.

MERT HAKAN YOLDAŞ KADROYA DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, cezasının sona ermesinin ardından yeniden kadroya dahil oluyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 6 aylık men cezası, 4 Ekim’de sona eren Mert Hakan, 1 Aralık 2025’te oynanan Galatasaray derbisinden sonra ilk kez bu akşam forma giyme şansı bulabilecek.

ASENSİO KADRODA TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Sarı-lacivertli ekip, dün sabah gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Rize’ye hareket etti. Fenerbahçe’de menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi devam eden Mert Müldür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Marco Asensio’nun takıma dönmesi ve Mert Hakan Yandaş’ın cezasının sona ermesiyle teknik heyetin eli güçlendi.

FENERBAHÇE İLE ÇAYKUR RİZESPOR 49. KEZ KARŞILAŞACAK

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle lig tarihindeki 49. mücadelesine çıkacak. İki ekip, Rize’de oynanacak karşılaşmada bir kez daha puan mücadelesi verecek.

FENERBAHÇE’NİN RİZE’DEKİ ÜSTÜNLÜĞÜ

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile ligde deplasmanda bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 14’ünü kazanırken 5 karşılaşmadan mağlubiyetle, 5 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Rize’de oynanan bu karşılaşmalarda rakip fileleri toplam 57 kez havalandırdı.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Tayyip Talha, Mocsi, Sagnan, Taha, Olawoyin, Taylan, Laçi, Mithat, Sowe, Ahmed.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Kanté, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Lukaku.