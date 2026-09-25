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Halk TV Spor Bursaspor sponsorluk anlaşması imzaladı: Yeni logo ile sahaya çıkacak

Bursaspor sponsorluk anlaşması imzaladı: Yeni logo ile sahaya çıkacak

Bursaspor’da imzalar atıldı! Yeşil-beyazlılar, yeni logo ile sahaya çıkacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Bursaspor sponsorluk anlaşması imzaladı: Yeni logo ile sahaya çıkacak

Bursaspor Basketbol’da sponsorluk gelişmesi yaşandı.

İMZALAR ATILDI: BURSASPOR'A YENİ SPONSOR

Bursaspor Basketbol ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. arasında şort sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Sponsorluk lansmanı Yeni Hal bölgesinde bulunan Tarım Peyzaj A.Ş. binasında gerçekleştirildi.

Lansmana Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, Bursaspor Basketbol Başantrenörü Roger Grimau, Bursasporlu basketbolcular ile basın mensupları katıldı.

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BURSASPOR YENİ LOGO İLE SAHAYA ÇIKACAK

Yeşil-beyazlılar, 2026-2027 sezonunda şortunda Tarım Peyzaj A.Ş. logosu ile parkeye çıkacak.

İLK RAKİP TRABZONSPOR

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonu Trabzonspor maçı ile açacak.

Yeşil-beyazlı ekip, 27 Eylül Pazar günü Trabzonspor’a konuk olacak.

Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 15.30’da başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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